Ростовчан пригласили в парк «Левобережный» отметить Масленицу

Праздник состоится 1 марта, предусмотрены концерты и театрализованные выступления. Для посетителей будут работать интерактивные площадки, аттракционы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.
Кроме того, для горожан и гостей города откроют зону фуд-маркета, живой уголок. Запланированы мастер-классы по приготовлению блинов.
Отдыхающие смогут посетить выставку «Ростовский порт» и посмотреть гармонь-баттл. На спортплощадках состоятся состязания, эстафеты, силовые забавы — гири, перетягивание каната, армрестлинг.
Также пройдет «Конкурс Бородачей», на который приедут участники со всего региона. Во время праздника выберут масленичное чучело.
Праздник начнется в 10.00 мск, на него пригласили всех желающих.