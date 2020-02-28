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Ростовчан пригласили в парк «Левобережный» отметить Масленицу

28 февраля 2020, 06:30
Фото: rostov-gorod.ru
в парк «Левобережный» отметить Масленицу
В Ростове-на-Дону парк «Левобережный» станет главной площадкой для масленичных гуляний, сообщили в городской администрации.

Праздник состоится 1 марта, предусмотрены концерты и театрализованные выступления. Для посетителей будут работать интерактивные площадки, аттракционы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, для горожан и гостей города откроют зону фуд-маркета, живой уголок. Запланированы мастер-классы по приготовлению блинов.

Отдыхающие смогут посетить выставку «Ростовский порт» и посмотреть гармонь-баттл. На спортплощадках состоятся состязания, эстафеты, силовые забавы — гири, перетягивание каната, армрестлинг.

Также пройдет «Конкурс Бородачей», на который приедут участники со всего региона. Во время праздника выберут масленичное чучело.

Праздник начнется в 10.00 мск, на него пригласили всех желающих.

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