Двое жителей Ростовской области обманули таксистов на 150 тыс рублей

Злоумышленники 22-х и 36-ти лет обзванивали водителей служб такси в различных городах страны и просили совершить доставку продуктов питания, а также пополнить счет абонентского номера. После получения денег фигуранты переставали выходить на связь.
По месту жительства дончан изъяли сим-карты и банковские карты, которые они использовали при совершении мошеннический действий. Кроме того, установили причастность фигурантов еще к 14 аналогичным эпизодам на территории Ростовской области и других регионов страны. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.
Мошенников задержали совместно с коллегами из ОМВД России по городу Находке Приморского края и ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Краснодарского края. На мужчин завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».