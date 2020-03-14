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Двое жителей Ростовской области обманули таксистов на 150 тыс рублей

14 марта 2020, 12:40
Фото: pixabay.com
Двоих жителей Цимлянского района будут судить за ряд эпизодов мошенничества в отношении водителей такси, сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

Злоумышленники 22-х и 36-ти лет обзванивали водителей служб такси в различных городах страны и просили совершить доставку продуктов питания, а также пополнить счет абонентского номера. После получения денег фигуранты переставали выходить на связь.

По месту жительства дончан изъяли сим-карты и банковские карты, которые они использовали при совершении мошеннический действий. Кроме того, установили причастность фигурантов еще к 14 аналогичным эпизодам на территории Ростовской области и других регионов страны. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.

Мошенников задержали совместно с коллегами из ОМВД России по городу Находке Приморского края и ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району Краснодарского края. На мужчин завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Ранее лжесотрудник банка обнулил три карты жительницы Ростовской области.

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