Двое жителей Ростовской области обманули таксистов на 150 тыс рублей

По месту жительства дончан изъяли сим-карты и банковские карты, которые они использовали при совершении мошеннический действий. Кроме того, установили причастность фигурантов еще к 14 аналогичным эпизодам на территории Ростовской области и других регионов страны. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.