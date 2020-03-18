Ростовчанка Диброва заявила, что коронавирус выпустили в массы в ноябре

Девушка решила поделиться своими наблюдениями и рассказала, что первые заболевшие в Китае появились в ноябре. По ее словам, всю зиму люди болели миллионом вирусов, в том числе ее семья. «Думаю, страшный коронавирус давно уже гуляет в наших краях и многие прошли сквозь него. Прежде всего, нужно беречь пожилых людей», — написала ростовчанка.