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Ростовчанка Диброва заявила, что коронавирус выпустили в массы в ноябре

18 марта 2020, 06:10
Фото: instagram.com/polinadibrova
полина диброва коронавирус
Модель Полина Диброва из Ростова-на-Дону заявила, что коронавирус был выпущен в массы в ноябре 2019 года, сообщается на странице девушки в Instagram.

Девушка решила поделиться своими наблюдениями и рассказала, что первые заболевшие в Китае появились в ноябре. По ее словам, всю зиму люди болели миллионом вирусов, в том числе ее семья. «Думаю, страшный коронавирус давно уже гуляет в наших краях и многие прошли сквозь него. Прежде всего, нужно беречь пожилых людей», — написала ростовчанка.

Она добавила, что решила возобновить занятия спортом. Также она нашла плюсы в самоизоляции. «Самоизоляция — это время для того, чтобы сделать все, о чем думалось, но руки не доходили. Самоизоляция — это время для себя», — написала модель.

Ранее Диброву попросили не носить на себе трупы животных.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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