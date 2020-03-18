Ростовский эксперт рассказал, смогут ли вирусы превратить человека в мышь

На «Вечере научных страшилок», который прошел в пятницу, один из посетителей спросил выступающего эксперта о вирусах. Он поинтересовался, существуют ли вирусы, которые могут превратить человека в мышь, как в комиксах.
«Человеку нужно сильно уменьшиться, чтобы превратиться в мышь — ведь закон сохранения массы все-таки работает. Превратиться в большую мышь? Подобных вирусов не существует», — сообщил Чистяков. Он добавил, что если хирурги-косметологи займутся этим вопросом, то может что-нибудь получиться.
Кроме этого, эксперт рассказал, чем опасны отказы от прививок. По его словам, если все прививаются, а один человек — нет, то с ним ничего не случится. Но если антипрививочников станет больше, эпидемии начнут возвращаться.