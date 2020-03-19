Ростовчанку Костенко обвинили во всех несчастьях Тарасова

На фотографии Тарасов еще в гипсе, на чем сразу сакцентировали внимание подписчики. «С каждым новым ребенком новый перелом — есть о чем задуматься», — написал один из комментаторов. «А ты не проанализировал тот факт, что за все годы проживания с Настей у тебя одни травмы, неудачи в карьере, бесконечные суды? Эта женщина тянет ко дну все глубже и глубже», — подхватил другой комментатор.