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Ростовчанку Костенко обвинили во всех несчастьях Тарасова

19 марта 2020, 06:56
Фото: instagram.com/kostenko.94
анастасия костенко дмитрий тарасов
Модель из Ростова-на-Дону Анастасию Костенко обвинили в частых травмах ее мужа футболиста Дмитрия Тарасова, комментарии оставили подписчики спортсмена.

Тарасов в свой 33-й день рождения опубликовал фотографию с женой-моделью и написал, как он счастлив. «В очередной раз я убедился, что у меня суперская семья и я абсолютно счастлив», — написал футболист.

На фотографии Тарасов еще в гипсе, на чем сразу сакцентировали внимание подписчики. «С каждым новым ребенком новый перелом — есть о чем задуматься», — написал один из комментаторов. «А ты не проанализировал тот факт, что за все годы проживания с Настей у тебя одни травмы, неудачи в карьере, бесконечные суды? Эта женщина тянет ко дну все глубже и глубже», — подхватил другой комментатор.

Ранее Анастасию Костенко обвинили в незнании церковных порядков во время крещения.

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