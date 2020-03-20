Неделя Ростова: школы на удаленке, партнёр по карантину для Лиман, эмиграция Мамаева

Многие россияне, которые находились в заграничных поездках в последние недели, оказались на карантине. Среди них и ростовская модель в стиле ню, звезда PlayBoy Мария Лиман, застрявшая на курорте в Мексике. Девушка сравнила ситуацию с коронавирусом с апокалипсисом и заявила, что ищет себе напарника, чтобы отсидеться вместе на время карантина.