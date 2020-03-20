Неделя Ростова: школы на удаленке, партнёр по карантину для Лиман, эмиграция Мамаева

Власти Ростова-на-Дону из-за опасности распространения вируса COVID-19 решили перевести учащихся школ на дистанционное обучение. На такие меры рекомендовал пойти Минобразования региона. Так, каникулы у ростовских школьников продлятся до 29 апреля, а затем дети начнут посещать занятия онлайн. Дистанционное обучение решено было ввести до 12 апреля.
Кроме того, из-за пандемии коронавируса в школах страны перенесли даты проведения Всероссийских проверочных работ. В понедельник, 16 марта, все крупные вузы Ростовской области объявили студентам о переходе на дистанционное обучение.
Одни из первых перешли на дистанционное обучение Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет, а также Ростовский медицинский институт. Позже к ним присоединился Южно-Российский государственный политехнический университет в Новочеркасске. В регионе были отменены все массовые мероприятия. Весь автопарк общественного транспорта подвергается дезинфекции. Ведется влажная уборка улиц.
Многие россияне, которые находились в заграничных поездках в последние недели, оказались на карантине. Среди них и ростовская модель в стиле ню, звезда PlayBoy Мария Лиман, застрявшая на курорте в Мексике. Девушка сравнила ситуацию с коронавирусом с апокалипсисом и заявила, что ищет себе напарника, чтобы отсидеться вместе на время карантина.
«Я в поисках обаятельного, сексуального напарника, который не болеет коронавирусом. Он составит мне компанию в ближайшие 3 месяца, мы вместе проведем это замечательное время на карантине», — написала модель.
При этом Лиман пожаловалась на тревожное состояние и бессонницу из-за того, что очень переживает из-за ситуации в мире.
«Я пытаюсь себя как-то подбадривать, но уже вторую ночь просыпаюсь и перечитываю русские и английские Новости в надежде, что завтра не будет объявлено военное положение», — поделилась она своими страхами.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не исключает переезд в другую страну. Футболист рассказал подписчикам своей супруги Аланы в Instagram, что они планируют глобальный переезд. Но при этом супруги решили сохранить в секрете информацию, куда они собираются эмигрировать и когда.
Прежде чем стать игроком «Ростова», Мамаев провел около года в колонии после двух драк в центре Москвы. Контракт с ростовским клубом он подписал осенью 2020 года.