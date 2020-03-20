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Неделя Ростова: школы на удаленке, партнёр по карантину для Лиман, эмиграция Мамаева

20 марта 2020, 16:26
коронавирус школа каникулы мария лиман павел мамаев
За неделю в Ростовской области произошло множество событий, попавших в заголовки СМИ: школьников решили перевести на дистанционное обучение, модель ню Мария Лиман занялась поисками партнера по карантину, а игрок «Ростова» Мамаев заявил о возможном переезде в другую страну, — все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Власти Ростова-на-Дону из-за опасности распространения вируса COVID-19 решили перевести учащихся школ на дистанционное обучение. На такие меры рекомендовал пойти Минобразования региона. Так, каникулы у ростовских школьников продлятся до 29 апреля, а затем дети начнут посещать занятия онлайн. Дистанционное обучение решено было ввести до 12 апреля.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса в школах страны перенесли даты проведения Всероссийских проверочных работ. В понедельник, 16 марта, все крупные вузы Ростовской области объявили студентам о переходе на дистанционное обучение.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Одни из первых перешли на дистанционное обучение Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет, а также Ростовский медицинский институт. Позже к ним присоединился Южно-Российский государственный политехнический университет в Новочеркасске. В регионе были отменены все массовые мероприятия. Весь автопарк общественного транспорта подвергается дезинфекции. Ведется влажная уборка улиц.

Многие россияне, которые находились в заграничных поездках в последние недели, оказались на карантине. Среди них и ростовская модель в стиле ню, звезда PlayBoy Мария Лиман, застрявшая на курорте в Мексике. Девушка сравнила ситуацию с коронавирусом с апокалипсисом и заявила, что ищет себе напарника, чтобы отсидеться вместе на время карантина.

«Я в поисках обаятельного, сексуального напарника, который не болеет коронавирусом. Он составит мне компанию в ближайшие 3 месяца, мы вместе проведем это замечательное время на карантине», — написала модель.

При этом Лиман пожаловалась на тревожное состояние и бессонницу из-за того, что очень переживает из-за ситуации в мире.

«Я пытаюсь себя как-то подбадривать, но уже вторую ночь просыпаюсь и перечитываю русские и английские Новости в надежде, что завтра не будет объявлено военное положение», — поделилась она своими страхами.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не исключает переезд в другую страну. Футболист рассказал подписчикам своей супруги Аланы в Instagram, что они планируют глобальный переезд. Но при этом супруги решили сохранить в секрете информацию, куда они собираются эмигрировать и когда.

Фото: vk.com/fcrostov

Прежде чем стать игроком «Ростова», Мамаев провел около года в колонии после двух драк в центре Москвы. Контракт с ростовским клубом он подписал осенью 2020 года.

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