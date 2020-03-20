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Ветконтроль домашних питомцев усилили в Ростовской области из-за коронавируса

20 марта 2020, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
коронавирус ветеринар
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области усилили ветеринарный контроль животных-компаньонов, сообщила областная станция по борьбе с болезнями животных.

«Специалистами государственной ветеринарной службы усилен контроль за состоянием поступающих на прием в ветеринарные лечебницы животных-компаньонов с обязательным сбором анамнеза, клиническим осмотром и термометрией», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяют питомцам граждан, прилетевших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19.

Кроме того, ветеринарам области рекомендовали соблюдать правила личной гигиены, при выявлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и немедленно обращаться за помощью в медицинскую организацию.

Ранее стало известно, что ростовские школьники перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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