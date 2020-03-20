Ветконтроль домашних питомцев усилили в Ростовской области из-за коронавируса

«Специалистами государственной ветеринарной службы усилен контроль за состоянием поступающих на прием в ветеринарные лечебницы животных-компаньонов с обязательным сбором анамнеза, клиническим осмотром и термометрией», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделяют питомцам граждан, прилетевших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19.
Кроме того, ветеринарам области рекомендовали соблюдать правила личной гигиены, при выявлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и немедленно обращаться за помощью в медицинскую организацию.
Ранее стало известно, что ростовские школьники перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса.