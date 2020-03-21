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Производственные линии «ТагАЗа» выставили на торги за 186 млн руб

20 марта 2020, 21:05
Фото: tagaz.ru
В Ростовской области на торги было выставлено имущество обанкротившегося «Таганрогского автомобильного завода», говорится в документах на портале Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Единым лотом на торги выставили некоторые производственные линии, необходимые для окраски частей автомобилей и оборудование завода. Начальная стоимость лота составила 186,19 миллиона рублей.

Имущество, составляющее лот, является предметом залога по требованиям конкурсного кредитора банка ВТБ. Торги планируется провести в электронной форме на электронной торговой площадке.

«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом. Размер долга перед кредиторами превысил 31 миллиард рублей.

Напомним, что в январе сборочный цех предприятия ушел за 81,7 миллиона рублей. Его выкупил предприниматель Алексей Гладилин.

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