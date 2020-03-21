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Ребенка-инвалида в Ростове незаконно лишали жизненно необходимого лекарства

21 марта 2020, 14:17
Фото: pixabay.com
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону двухлетнего ребенка-инвалида незаконно лишили необходимого по жизненным показателям препарата, сообщила региональная прокуратура.

Как показала прокурорская проверка, МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 Ростова отказала матери ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия, 1 тип» в препарате Нусинерсен (Спинраза), аргументируя тем, что лекарство отсутствует в перечне препаратов, отпускаемых населению бесплатно по рецептам врачей.

Между тем ребенок получал его во время нахождения на госпитализации в ФГБОУ ВО РНИМУ имени Пирогова и лекарство является для мальчика жизненно необходимым.

«После внесения прокуратурой представления виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, ребенку проведена врачебная комиссия, необходимый лекарственный препарат назначен на льготных условиях», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что детям-инвалидам в Каменском районе не давали должного образования.

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