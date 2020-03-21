Ребенка-инвалида в Ростове незаконно лишали жизненно необходимого лекарства

Как показала прокурорская проверка, МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 Ростова отказала матери ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия, 1 тип» в препарате Нусинерсен (Спинраза), аргументируя тем, что лекарство отсутствует в перечне препаратов, отпускаемых населению бесплатно по рецептам врачей.
Между тем ребенок получал его во время нахождения на госпитализации в ФГБОУ ВО РНИМУ имени Пирогова и лекарство является для мальчика жизненно необходимым.
«После внесения прокуратурой представления виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, ребенку проведена врачебная комиссия, необходимый лекарственный препарат назначен на льготных условиях», — сказано в сообщении прокуратуры.