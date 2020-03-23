Работу муниципальных штабов мониторинга коронавируса раскритиковал Василий Голубев

«Проверки контрольного управления губернатора показали, что в некоторых муниципалитетах к организации этой работы подошли формально и безответственно. В ряде муниципалитетов просто не отвечают на телефонные звонки. Это недопустимо!», — заявил Голубев.
При этом глава региона пообещал, что если ситуация не улучшится, то на звонки людей будет лично отвечать глава муниципалитета.
Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области работает с 20 марта, штабы также открыли во всех городах и районах региона.
Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко пригрозил закрыть все торговые центры в случае невыполнения требований по дезинфекции.