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Работу муниципальных штабов мониторинга коронавируса раскритиковал Василий Голубев

23 марта 2020, 20:35
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев резко высказался о работе оперативных штабов мониторинга коронавируса в муниципалитетах, сообщило региональное правительство.

«Проверки контрольного управления губернатора показали, что в некоторых муниципалитетах к организации этой работы подошли формально и безответственно. В ряде муниципалитетов просто не отвечают на телефонные звонки. Это недопустимо!», — заявил Голубев.

При этом глава региона пообещал, что если ситуация не улучшится, то на звонки людей будет лично отвечать глава муниципалитета.

Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области работает с 20 марта, штабы также открыли во всех городах и районах региона.

Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко пригрозил закрыть все торговые центры в случае невыполнения требований по дезинфекции.

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