Спорткомплекс в Константиновске Ростовской области достроят в мае

Изначально двухэтажный спорткомплекс планировали сдать в эксплуатацию в 2019 году, но по ряду причин сдать объект не успели. Открытие перенесли на май 2020-го.
«В настоящее время строительство объекта находится в завершающей стадии, готовность „коробки“ 80%, а сдача комплекса в эксплуатацию намечено на май текущего года», — сказано в сообщении.
В спорткомплексе будут проводить занятия и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, индивидуальные тренировки. Современное здание в два этажа размерами 24 на 49,5 метра в высоту превышает 11 метров, на прилегающей территории есть парковка.