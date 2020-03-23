Спорткомплекс в Константиновске Ростовской области достроят в мае

В спорткомплексе будут проводить занятия и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, индивидуальные тренировки. Современное здание в два этажа размерами 24 на 49,5 метра в высоту превышает 11 метров, на прилегающей территории есть парковка.