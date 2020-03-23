rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спорткомплекс в Константиновске Ростовской области достроят в мае

23 марта 2020, 10:25
Фото: zsro.ru
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Константиновске планируют завершить в мае 2020 года, сообщило Законодательное собрание Ростовской области.

Изначально двухэтажный спорткомплекс планировали сдать в эксплуатацию в 2019 году, но по ряду причин сдать объект не успели. Открытие перенесли на май 2020-го.

«В настоящее время строительство объекта находится в завершающей стадии, готовность „коробки“ 80%, а сдача комплекса в эксплуатацию намечено на май текущего года», — сказано в сообщении.

В спорткомплексе будут проводить занятия и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, индивидуальные тренировки. Современное здание в два этажа размерами 24 на 49,5 метра в высоту превышает 11 метров, на прилегающей территории есть парковка.

Материалы по теме
В Батайске достроят два дома, строительство которых приостановили 10 лет назадВ Ростове решили достроить проблемные дома в районе автовокзалаВ Ростове достроили детский сад на улице Шаповалова
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58