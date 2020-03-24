Бизнес-центр «Гедон» продали в Ростове

Известно, что объект купил холдинг «Форте», но детали сделки не разглашаются. По предположениям экспертов, стоимость здания могла составить 450-500 миллионов рублей.
Бизнес-центр, расположенный по адресу проспект Буденновский, 62/2, начали строить в начале 2000-х годов, объект состоит из связанных между собой стеклянной галереей нового 13-этажного здания на Буденновском и восьмиэтажного реконструированного по улице Греческого города Волос. В здании есть внутренняя парковка и автономная система электроснабжения.
Инициатива продажи исходила от ГК «Гедон», покупатель, компания «Форте», занимает около половины площадей в одном из двух зданий. По этой причине компанию рассматривали в первую очередь в качестве покупателя.
Отмечается, что «Форте» планирует улучшить работу бизнес-центра и увеличить его привлекательность, но для арендаторов площадей в комплексе в ближайшее время ничего не изменится, поскольку холдинг связан уже существующими договорами.