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Бизнес-центр «Гедон» продали в Ростове

24 марта 2020, 09:13
Фото: pixabay.com
Группа компаний «Гедон» продала расположенный на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону бизнес-центр, сообщил «Коммерсант».

Известно, что объект купил холдинг «Форте», но детали сделки не разглашаются. По предположениям экспертов, стоимость здания могла составить 450-500 миллионов рублей.

Бизнес-центр, расположенный по адресу проспект Буденновский, 62/2, начали строить в начале 2000-х годов, объект состоит из связанных между собой стеклянной галереей нового 13-этажного здания на Буденновском и восьмиэтажного реконструированного по улице Греческого города Волос. В здании есть внутренняя парковка и автономная система электроснабжения.

Инициатива продажи исходила от ГК «Гедон», покупатель, компания «Форте», занимает около половины площадей в одном из двух зданий. По этой причине компанию рассматривали в первую очередь в качестве покупателя.

Отмечается, что «Форте» планирует улучшить работу бизнес-центра и увеличить его привлекательность, но для арендаторов площадей в комплексе в ближайшее время ничего не изменится, поскольку холдинг связан уже существующими договорами.

Ранее за 80 миллионов рублей продали несколько зданий «ТагАЗа».

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