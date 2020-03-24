Бизнес-центр «Гедон» продали в Ростове

Бизнес-центр, расположенный по адресу проспект Буденновский, 62/2, начали строить в начале 2000-х годов, объект состоит из связанных между собой стеклянной галереей нового 13-этажного здания на Буденновском и восьмиэтажного реконструированного по улице Греческого города Волос. В здании есть внутренняя парковка и автономная система электроснабжения.