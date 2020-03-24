Рост почти на 5% показала розничная торговля в Ростовской области в 2020 году

Так, по данным территориального органа госстатистики, в январе–феврале 2020 года оборот розничной торговли вырос к уровню соответствующего периода прошлого года на 4,7%, а оборот общественного питания — на 6,5%.
При этом более быстрыми темпами росли продажи непродовольственных товаров (на 5,5%) по сравнению с ростом оборота продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий (3,9%). Более 91% розничных продаж ожидаемо пришлось на магазины, супер- и гипермаркеты, минимаркеты, торговые центры.
«В розничной торговле активно функционирует малый бизнес, формируя 46% оборота, в общественном питании его вклад значительно выше (74,5% общего объема)», — сообщили в Ростовстате.
Ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал жителям города не закупать большое количество продуктов впрок на случай карантина.