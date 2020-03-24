Рост почти на 5% показала розничная торговля в Ростовской области в 2020 году

При этом более быстрыми темпами росли продажи непродовольственных товаров (на 5,5%) по сравнению с ростом оборота продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий (3,9%). Более 91% розничных продаж ожидаемо пришлось на магазины, супер- и гипермаркеты, минимаркеты, торговые центры.