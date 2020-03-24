rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рост почти на 5% показала розничная торговля в Ростовской области в 2020 году

24 марта 2020, 09:43
Фото: pixabay.com
В сфере розничной торговли и общественного питания с начала 2020 года в Ростовской области наблюдается уверенный позитивный тренд, отмечается в сообщении Ростовстата.

Так, по данным территориального органа госстатистики, в январе–феврале 2020 года оборот розничной торговли вырос к уровню соответствующего периода прошлого года на 4,7%, а оборот общественного питания — на 6,5%.

При этом более быстрыми темпами росли продажи непродовольственных товаров (на 5,5%) по сравнению с ростом оборота продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий (3,9%). Более 91% розничных продаж ожидаемо пришлось на магазины, супер- и гипермаркеты, минимаркеты, торговые центры.

«В розничной торговле активно функционирует малый бизнес, формируя 46% оборота, в общественном питании его вклад значительно выше (74,5% общего объема)», — сообщили в Ростовстате.

Ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал жителям города не закупать большое количество продуктов впрок на случай карантина.

Материалы по теме
ФАС не советует давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита Дума приняла закон об ограничении цен на лекарства
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56