Ростов присоединится к международной акции «Час земли»

Акция состоится 28 марта с 20.30 до 21.30 мск, она необходима для привлечения внимания к бережному отношению к природе. В минувшем году участниками стали 188 стран мира и более двух миллиардов человек.
«В Ростове выключат подсветку зданий полномочного представителя президента РФ в ЮФО, правительства области, администрации Ростова и районов города. Также это коснется всех объектов площади Советов, крупных предприятий города, образовательных учреждений», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ограничение не направлено на экономию электричества, акция носит символический характер. Местных жителей пригласили присоединиться к акции и на один час выключить свет.
Ранее появилась информация, что более 351 тысячи деревьев высадят в Ростовской области в рамках акции «Сад памяти».