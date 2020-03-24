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Ростов присоединится к международной акции «Час земли»

24 марта 2020, 09:00
Фото: https://pixabay.com
Ростов-на-Дону традиционно примет участие в международной экологической акции «Час Земли», сообщили в городской администрации.

Акция состоится 28 марта с 20.30 до 21.30 мск, она необходима для привлечения внимания к бережному отношению к природе. В минувшем году участниками стали 188 стран мира и более двух миллиардов человек.

«В Ростове выключат подсветку зданий полномочного представителя президента РФ в ЮФО, правительства области, администрации Ростова и районов города. Также это коснется всех объектов площади Советов, крупных предприятий города, образовательных учреждений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение не направлено на экономию электричества, акция носит символический характер. Местных жителей пригласили присоединиться к акции и на один час выключить свет.

Ранее появилась информация, что более 351 тысячи деревьев высадят в Ростовской области в рамках акции «Сад памяти».

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