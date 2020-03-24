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Posted 24 марта 2020, 11:07

Published 24 марта 2020, 11:07

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Тренер ФК «Ростов» Карпин поддержал акцию по борьбе с коронавирусом

24 марта 2020, 11:07
Сюжет
Коронавирус
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин присоединился к акции, направленной на борьбу с коронавирусом, говорится на сайте команды.

ФИФА и ВОЗ выпустили тематическое видео, в создании которого участвовали 28 всемирно известных футболистов и тренеров. Карпин стал единственных представителем России.

В ролике звучат рекомендации, которые надо соблюдать, чтобы остановить распространение инфекции. В том числе мыть руки, прикрывать рот салфеткой во время кашля.

Добавим, что из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат России по футболу, в котором участвует «Ростов». Сейчас команда находится на четвертом месте турнирной таблицы.

Ранее ростовчан призвали не тратить деньги на пополнение запасов в ожидании карантина. В данный момент в регионе не выявлено ни одного случая заболевания.

#Общество#Коронавирус#Новости
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