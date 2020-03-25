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Несколько улиц отремонтируют в Ростове к середине лета

25 марта 2020, 08:39
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону к середине лета приведут в порядок сразу несколько дорог, сообщили в городской администрации.

Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Зрелищной уже провели работы по устройству основания, ремонт завершится 1 июля 2020 года.

На улице Батуринской выполнены работы по устройству бетонного основания. Подрядчик хочет завершить ремонт к 20 июня.

Кроме того, дорогу обновят на улице 12-го Февраля. Сделать это компания намерена к 1 июня текущего года.

Ремонт на улице Комсомольской завершится 15 июня, сейчас специалисты устанавливают бордюрный камень.

Добавим, что сезон дорожных работ в городе начался в марте. Из-за этого временно будут перекрывать движение для автомобилистов.

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