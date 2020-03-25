Несколько улиц отремонтируют в Ростове к середине лета

Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Зрелищной уже провели работы по устройству основания, ремонт завершится 1 июля 2020 года.
На улице Батуринской выполнены работы по устройству бетонного основания. Подрядчик хочет завершить ремонт к 20 июня.
Кроме того, дорогу обновят на улице 12-го Февраля. Сделать это компания намерена к 1 июня текущего года.
Ремонт на улице Комсомольской завершится 15 июня, сейчас специалисты устанавливают бордюрный камень.
Добавим, что сезон дорожных работ в городе начался в марте. Из-за этого временно будут перекрывать движение для автомобилистов.