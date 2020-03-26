Отрицательный результат по COVID-19 получили 1,1 тыс человек в Ростовской области

Posted 26 марта 2020, 07:37
Published 26 марта 2020, 07:37
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
По данным регионального Роспотребнадзора, всего за весь период под наблюдением находились 2,5 тысячи человек, из которых 720 уже снято.
Лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области проверили 1135 человек, заболевание коронавирусом подтвердили только у одного человека.
Дефицита тест-систем в Ростовской области не наблюдается.
Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус оказался у пациентки, которая находится в инфекционном стационаре. Она 21 марта прилетела из Таиланда. Родственники заболевшей также находятся на карантине.