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Posted 26 марта 2020, 07:37

Published 26 марта 2020, 07:37

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Отрицательный результат по COVID-19 получили 1,1 тыс человек в Ростовской области

26 марта 2020, 07:37
Сюжет
Коронавирус
На 26 марта в Ростовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 1781 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего за весь период под наблюдением находились 2,5 тысячи человек, из которых 720 уже снято.

Лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области проверили 1135 человек, заболевание коронавирусом подтвердили только у одного человека.

Дефицита тест-систем в Ростовской области не наблюдается.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус оказался у пациентки, которая находится в инфекционном стационаре. Она 21 марта прилетела из Таиланда. Родственники заболевшей также находятся на карантине.

#Общество#Коронавирус#Новости
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