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Posted 26 марта 2020, 13:28

Published 26 марта 2020, 13:28

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

В России с 27 марта введен запрет на регулярные и чартерные рейсы за границу

26 марта 2020, 13:28
Сюжет
Коронавирус
С 27 марта в России было запрещено все регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами, сообщает издание «Новые известия» со ссылкой на информацию Росавиации.

Решение было принято на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно документу, были запрещены все заграничные рейсы за исключением полетов для вывоза российских граждан и полетов, которые осуществляются «по отдельным решениям правительства».

Также российском МИДу было поручено сформировать и передать в профильные ведомства списки россиян, которые планируют вернуться в Россию.

Всего в России на 26 марта было зарегистрировано 650 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. В результате скончались три человека.

#Общество#Коронавирус#Новости
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