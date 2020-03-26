В России с 27 марта введен запрет на регулярные и чартерные рейсы за границу

Posted 26 марта 2020, 13:28
Published 26 марта 2020, 13:28
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Решение было принято на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно документу, были запрещены все заграничные рейсы за исключением полетов для вывоза российских граждан и полетов, которые осуществляются «по отдельным решениям правительства».
Также российском МИДу было поручено сформировать и передать в профильные ведомства списки россиян, которые планируют вернуться в Россию.
Всего в России на 26 марта было зарегистрировано 650 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. В результате скончались три человека.