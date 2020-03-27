Льготникам в Ростовской области отменят бесплатный проезд из-за коронавируса

Напомним, что в регионе для лиц старше 65 лет был введен режим самоизоляции. Кроме того, с 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона будет приостановлена работа всех ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Разрешено будет работать только сервисам по доставке еды. Ограничения также не коснутся внутренних столовых работающих организаций.