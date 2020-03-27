Льготникам в Ростовской области отменят бесплатный проезд из-за коронавируса

Posted 27 марта 2020, 20:22
Published 27 марта 2020, 20:22
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Глава региона поручил Минтрансу и Минтруда и соцразвития Ростовской области организовать работу по ограничению с 28 марта 2020 года права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта.
Напомним, что в регионе для лиц старше 65 лет был введен режим самоизоляции. Кроме того, с 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона будет приостановлена работа всех ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Разрешено будет работать только сервисам по доставке еды. Ограничения также не коснутся внутренних столовых работающих организаций.
В пятницу, 27 марта, власти региона подтвердили второй случай заболевания коронавирусом у жителя Ростовской области, вернувшегося из Франции. Мужчину сразу взяли под наблюдение врачей и изолировали. Первый случай был зарегистрирован 25 марта у девушки, прилетевшей из Таиланда. По данным на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека, всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.
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