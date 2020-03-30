Совладелец ростовского «Стелла-банка» пойдет под суд за мошенничество

Posted 30 марта 2020, 08:09
Published 30 марта 2020, 08:09
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
Ерхов был задержан в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Ерхов выкупил банк у его основателя Константина Аверина и доверил оперативное управление финансовой организацией команде своих менеджеров.
По данным УФСБ России по Ростовской области, банк использовал реквизиты фиктивных коммерческих компаний, которые не осуществляли реальную деятельность, подставных физических лиц и выдавал заведомо невозвратные кредиты, которые в последующем были похищены. Все это привело к банкротству банка. «Кроме того, под видом расширения сети присутствия банка в срочном порядке были открыты его представительства на территории Москвы, которые начали вести агрессивную политику по привлечению вкладов у населения по значительно завышенным процентным ставкам», — сообщает издание.
Также в качестве обвиняемых по делу о хищениях в банке проходят бывший член совета директоров финансовой организации Регина Панайотиди и руководитель московского филиала Радмила Бессонова, которая дала признательные показания. Панайотиди признала свою вину частично.
Сам Александр Ерхов свою вину не признает, утверждая, что невозвратные кредиты выдавались при прежнем владельце «Стелла-банка».
Напомним, что ранее Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки «Стелла-банка» по выдаче крупной суммы его основателю Константину Аверину.
В ноябре 2019 года Арбитражный суд Ростовской области уже взыскал с бизнесмена Константина Аверина в пользу обанкротившегося «Стелла-банка» 27 миллионов рублей. Также на денежные средства и имущество Константина Аверина наложили арест в рамках дела о банкротстве АО АКБ «Стелла-банк».
Суд признал «Стелла-банк» банкротом в июне 2016 года после того, как регулятор отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций. Причинами послужили высокорискованная политика и несоблюдение требований Банка России по внутреннему контролю и предоставлению достоверных сведений по операциям.
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