Совладелец ростовского «Стелла-банка» пойдет под суд за мошенничество

По данным УФСБ России по Ростовской области, банк использовал реквизиты фиктивных коммерческих компаний, которые не осуществляли реальную деятельность, подставных физических лиц и выдавал заведомо невозвратные кредиты, которые в последующем были похищены. Все это привело к банкротству банка. «Кроме того, под видом расширения сети присутствия банка в срочном порядке были открыты его представительства на территории Москвы, которые начали вести агрессивную политику по привлечению вкладов у населения по значительно завышенным процентным ставкам», — сообщает издание.