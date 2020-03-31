За нарушение карантина сажают: ростовчанка рассказала о «короне» на Шри-Ланке

О том, как защищаются от инфекции на райском острове, корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовчанка Виктория Планеттэр.
Виктория Планеттэр родилась и почти всю жизнь прожила в Ростове-на-Дону. Последние пять лет находится у южного побережья Шри-Ланки, в туристической зоне Мирисса, с мужем-шриланкийцем и детьми. На острове вместе с супругом предоставляет различные услуги туристам: от аренды домов до экскурсий.
Какая обстановка на острове?
На Шри-Ланке действует комендантский час вот уже 12 дней. Шри-Ланка — туристическая страна, райский остров с прекрасными пляжами. Обычно в марте у нас ещё туристический сезон. Но сейчас сезон закончился раньше из-за коронавируса: на данный момент страна закрыла почти все авиасообщение, можно только вылететь с острова. То есть страна на карантине.
Большая часть туристов уже улетела. Сейчас остались те, у кого нет возможности вернуться в свою страну, например, много украинцев. А есть и такие, кто решил, что лучше, спокойнее и безопаснее пересидеть это странное время на Шри-Ланке, у океана. Среди таких — моя мама, например.
Что изменилось из-за ограничительных мер в вашей жизни? И с какого времени?
До того, как ввели комендантский час, жизнь текла своим ходом. Сейчас же мы все время сидим дома. Правительство Шри-Ланки гуманно делает перерывы по шесть часов в комендантском часе раз в 2-3 дня, давая людям возможность закупиться продуктами. Мы и многие местные на побережье живут за счет туризма. Так что сейчас местные люди остались без прибыли.
Достаточно ли продуктов, медикаментов, масок, если используете их?
Поначалу масок не было в магазинах. Мы купили, нашли не сразу. Сейчас местные многие уже сшили маски себе и всем своим родственникам, соседям, знакомым.
Аптеки работают каждый день, несмотря на комендантский час. Медикаменты все есть.
Продуктов тоже всех хватает. Единственное, что закончилось во многих местах — алкоголь. Правительство запретило продажу спиртного в магазинах с начала комендантского часа. Но… кому очень надо — находят. Как именно, я не знаю, потому что не пью.
Нет ли паники среди жителей?
Небольшая есть, конечно. Многие местные винят туристов в том, что коронавирус попал на остров. В некоторых районах иногда были случаи дискриминации туристов. Например, не пустили туристов без масок в автобус. Но на Шри-Ланке не так критично как в Индии, например.
Какие ограничения действует в работе и передвижении?
Во время комендантского часа нельзя выходить из дома вообще. Сейчас все сидят дома. Но это больше касается местных, туристам в тур зонах у побережья полиция делает поблажки. Некоторые приехали на Шри-Ланку ненадолго и, конечно, им хочется поплавать в океане, полежать на пляже. Они это делают. Если снять номер на первой линии, например, то с территории отеля можно ходить купаться в океане. Но официально нельзя.
Какие санкции действуют за нарушение ограничений?
Если полицейские увидят, то туристов вежливо просят вернуться в отель. А вот местных могут задержать и посадить в тюрьму. Было заявлено, что могут посадить на два года.
Есть ли дополнительные выплаты в это время?
Не слышала. Но по многим выплатам сейчас сделали поблажки для местных. Дают отсрочку по кредитам, коммунальным платежам.