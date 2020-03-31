За нарушение карантина сажают: ростовчанка рассказала о «короне» на Шри-Ланке

Во время комендантского часа нельзя выходить из дома вообще. Сейчас все сидят дома. Но это больше касается местных, туристам в тур зонах у побережья полиция делает поблажки. Некоторые приехали на Шри-Ланку ненадолго и, конечно, им хочется поплавать в океане, полежать на пляже. Они это делают. Если снять номер на первой линии, например, то с территории отеля можно ходить купаться в океане. Но официально нельзя.