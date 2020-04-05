Ростовчан рассмешила притворившаяся мусором нарушительница режима самоизоляции

Posted 5 апреля 2020, 19:20
Published 5 апреля 2020, 19:20
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
На видео девушка вышла на вечернюю прогулку по городу. При звуках патрульной машины нарушительница натягивает на себя большой черный пакет для мусора. “А мешки для мусора ещё не подорожали?” - пошутил автор ролика.
Пользователи соцсетей ролик оценили. “Современные проблемы требуют современных решений”, - пошутил один из комментаторов. “Ещё пара недель и мало кто сможет влезть в мусорный пакет, да и в целом в дверной проем пройти”, - оставил комментарий еще один ростовчанин. “А если мусоровоз её загрузит к мусору?” - задался вопросом другой комментатор.
Напомним, что в ходе рейдов, которые провели сотрудники районных администраций Ростова, было выявлено более 30 нарушителей режима самоизоляции.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]