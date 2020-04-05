Ростовчан рассмешила притворившаяся мусором нарушительница режима самоизоляции

Пользователи соцсетей ролик оценили. “Современные проблемы требуют современных решений”, - пошутил один из комментаторов. “Ещё пара недель и мало кто сможет влезть в мусорный пакет, да и в целом в дверной проем пройти”, - оставил комментарий еще один ростовчанин. “А если мусоровоз её загрузит к мусору?” - задался вопросом другой комментатор.