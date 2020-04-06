Женские консультации продолжат работать в Ростовской области во время самоизоляции

Как пишет «Дон-ТР», приглашать беременных на прием будут по телефону участковые гинекологи. «Если возникнет необходимость, можно записаться на прием самостоятельно, но тоже по телефону. Исследования и анализы при необходимости тоже будут назначать», — говорится в сообщении.