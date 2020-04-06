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Posted 6 апреля 2020, 07:57

Published 6 апреля 2020, 07:57

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Женские консультации продолжат работать в Ростовской области во время самоизоляции

6 апреля 2020, 07:57
В Ростовской области продолжат работать женские консультации, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщило региональное правительство.

Как пишет «Дон-ТР», приглашать беременных на прием будут по телефону участковые гинекологи. «Если возникнет необходимость, можно записаться на прием самостоятельно, но тоже по телефону. Исследования и анализы при необходимости тоже будут назначать», — говорится в сообщении.

Работу женские консультации возобновили с 6 апреля.

Ранее в Ростовской области уточнили ограничения в период режима самоизоляции и полностью запретили госпитализацию и плановый прием в поликлиниках, кроме случаев, когда это жизненно необходимо для пациентов. Также запретили посещение лесов и охотничьих угодий.

#Общество#Новости
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