Женские консультации продолжат работать в Ростовской области во время самоизоляции

Posted 6 апреля 2020, 07:57
Published 6 апреля 2020, 07:57
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Как пишет «Дон-ТР», приглашать беременных на прием будут по телефону участковые гинекологи. «Если возникнет необходимость, можно записаться на прием самостоятельно, но тоже по телефону. Исследования и анализы при необходимости тоже будут назначать», — говорится в сообщении.
Работу женские консультации возобновили с 6 апреля.
Ранее в Ростовской области уточнили ограничения в период режима самоизоляции и полностью запретили госпитализацию и плановый прием в поликлиниках, кроме случаев, когда это жизненно необходимо для пациентов. Также запретили посещение лесов и охотничьих угодий.