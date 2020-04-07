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Названа дата завершения отопительного сезона в Ростове

7 апреля 2020, 03:01
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону отопительный сезон будет завершен 16 апреля, сообщили в городской администрации.

К этому периоду среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет опускаться ниже 8 градусов. В данный момент мэрия готовит документы для завершения отопительного сезона.

Жителям многоквартирных домов напомнили, что они могут отключить отопление заранее. Для этого надо провести собрание собственников и принять такое решение.

«Досрочное отключение следует согласовать с ресурсоснабжающей компанией. В домах с индивидуальными котельными решение об отключении примут собственники жилья», — говорится в публикации.

Отмечается, что в минувшем году отопительный сезон завершили 9 апреля.

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