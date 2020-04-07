Названа дата завершения отопительного сезона в Ростове

К этому периоду среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет опускаться ниже 8 градусов. В данный момент мэрия готовит документы для завершения отопительного сезона.
Жителям многоквартирных домов напомнили, что они могут отключить отопление заранее. Для этого надо провести собрание собственников и принять такое решение.
«Досрочное отключение следует согласовать с ресурсоснабжающей компанией. В домах с индивидуальными котельными решение об отключении примут собственники жилья», — говорится в публикации.
Отмечается, что в минувшем году отопительный сезон завершили 9 апреля.