Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19. Во вторник случаи заболевания зарегистрировали в Ростове, слободе Кашары, Семикаракорске и Новочеркасске.
«Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Есть завозные случаи, некоторые заболели, когда контактировали с зараженными», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все заболевшие разного возраста — от 30 до 84. В данный момент подтверждения диагноза ожидают еще пять человек.
Добавим, что лаборатории в Ростове присвоили статус референс-центра. Она получила право проводить повторные исследования.