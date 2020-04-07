Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19. Во вторник случаи заболевания зарегистрировали в Ростове, слободе Кашары, Семикаракорске и Новочеркасске.