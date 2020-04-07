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Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

7 апреля 2020, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали сразу в четырех городах, сообщили в правительстве региона.

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19. Во вторник случаи заболевания зарегистрировали в Ростове, слободе Кашары, Семикаракорске и Новочеркасске.

«Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Есть завозные случаи, некоторые заболели, когда контактировали с зараженными», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие разного возраста — от 30 до 84. В данный момент подтверждения диагноза ожидают еще пять человек.

Добавим, что лаборатории в Ростове присвоили статус референс-центра. Она получила право проводить повторные исследования.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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