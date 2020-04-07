«Советую, куда поставить телефон»: как ростовчанки начали покупать фотосессии онлайн

Я ее подглядела. В аккаунте одного Московского фотографа увидела кадры с онлайн-фотосессии. Это было любопытно, и так как сейчас время самоизоляции, я решила не медлить и тоже попробовать. Написала подругам, на следующий день мы созвонились и отсняли первую серию.