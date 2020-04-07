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Posted 7 апреля 2020, 11:25

Published 7 апреля 2020, 11:25

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

«Советую, куда поставить телефон»: как ростовчанки начали покупать фотосессии онлайн

7 апреля 2020, 11:25
В период самоизоляции люди ищут себе новые развлечения в режиме онлайн. Предприимчивые фотографы предлагают даже фотосессии: в этом случае моделям помогают подобрать образ и правильно поставить телефон. О том, кто предпочитает сниматься на веб-камеру, корреспонденту RostovGazeta рассказала фотограф Кристина Короткова.

Как возникла идея делать фотосессии онлайн?

Я ее подглядела. В аккаунте одного Московского фотографа увидела кадры с онлайн-фотосессии. Это было любопытно, и так как сейчас время самоизоляции, я решила не медлить и тоже попробовать. Написала подругам, на следующий день мы созвонились и отсняли первую серию.

Первым идею предложил итальянский фотограф Алессио Альби из Перуджи, Италия.

Знаете ли других фотографов, в частности в Ростове, которые тоже начали снимать в этом формате?

Я знаю несколько московских фотографов, которые занимаются этим. В Ростове пока не встречала, но думаю не сегодня так завтра появятся.

Как проходит съемка?

Перед каждой съемкой идет обсуждение. Я предоставляю референсы (вспомогательные изображения, которые изучают перед фотосессией), помогаю с созданием образа. Далее мы созваниваемся по FaceTime.

Уже в процессе съемки советую, куда поставить телефон (вертикально/горизонтально, выше/ниже и тому подобное), помогаю выбрать позу. Использую фронтальную камеру, чтобы человек сам себя видел на экране. Это помогает при позировании и быстрее проходит стеснение.

Самое главное в такой съемке — это взаимопонимание. Ведь на модели теперь больше ответственности. А я из фотографа превращаюсь в режиссера.

Кто выбирает такую фотосессию?

Я снимаю только девушек.

В основном это те, кто ведет свой блог в Instagram. Им нужен контент. А также те, кто сидит дома и скучает. Онлайн-фотосессия — это повод вылезти из любимой пижамы, красиво одеться и накраситься!

Много ли желающих воспользоваться фотосессией на веб?

Я снимаю на веб с 3 апреля, пока только набираю обороты. Но съемки каждый день.

Скольких уже отсняли?

Прошло уже 20 съемок. Кроме Москвы я «путешествовала» онлайн в Париж, Будапешт, Ростов, Краснодар, Волгодонск и другие города.

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