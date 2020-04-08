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Posted 8 апреля 2020, 12:25

Published 8 апреля 2020, 12:25

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

В Ростове задействовали 20 машин для тушения ландшафтного пожара

8 апреля 2020, 12:25
В Ростове-на-Дону пожарные использовали 20 единиц техники для ликвидации возгорания сухой травы, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар произошел в среду в дачном товариществе «Исток» на улице Домовитой. Огонь с сухой травы перекинулся на хозпостройку, двухэтажный дом и строящийся кирпичный дом.

«Огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 68 специалистов, им потребовались 20 единиц техники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный потушили сухую траву. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что число ландшафтных пожаров в марте в Ростовской области выросло в пять раз.

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