Загоревшаяся трава угрожает жилым домам в Ростове

Пожар начался днем в дачном товариществе «Исток». Здесь вспыхнули трава и хозпостройки. Из-за безводности района пожару присвоили повышенный ранг. Через некоторое время огонь успел перекинуться на дачный дом. «В данный момент сохраняется угроза распространения огня. К тушению пожара привлекли 63 человек, они используют 18 единиц техники», — сказано в сообщении.