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Загоревшаяся трава угрожает жилым домам в Ростове

8 апреля 2020, 11:36
Фото: instagram.com/mchs_rostov
В Ростове-на-Дону в среду начался крупный ландшафтный пожар, огонь может распространиться на жилые дома, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался днем в дачном товариществе «Исток». Здесь вспыхнули трава и хозпостройки. Из-за безводности района пожару присвоили повышенный ранг. Через некоторое время огонь успел перекинуться на дачный дом. «В данный момент сохраняется угроза распространения огня. К тушению пожара привлекли 63 человек, они используют 18 единиц техники», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что число ландшафтных пожаров в марте в Ростовской области выросло в пять раз. До этого в Ростове на левом берегу реки Дон ликвидировали пожар площадью 10 гектаров.

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