В Ростовской области пациенты с онкологией получают медпомощь в полном объеме

Плановую медпомощь получают пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящиеся на заместительной почечной терапии. Что касается экстренной помощи, то ее проводят безотлагательно.
«Если человек находится на учете по определенному заболеванию, он может посетить поликлинику и его смогут госпитализировать. Однако перед посещением поликлиники лучше предварительно записаться любым удобным способом», — рассказала министр.
Также пациенты с хроническими заболеваниями могут вызвать на дом участкового врача. фельдшера или скорую помощь.