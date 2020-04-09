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В Ростовской области пациенты с онкологией получают медпомощь в полном объеме

9 апреля 2020, 10:53
Фото: donland.ru
Пациенты с хроническими заболеваниями в полном объеме получают плановую медицинскую помощь, несмотря на режим самоизоляции, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Плановую медпомощь получают пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящиеся на заместительной почечной терапии. Что касается экстренной помощи, то ее проводят безотлагательно.

«Если человек находится на учете по определенному заболеванию, он может посетить поликлинику и его смогут госпитализировать. Однако перед посещением поликлиники лучше предварительно записаться любым удобным способом», — рассказала министр.

Также пациенты с хроническими заболеваниями могут вызвать на дом участкового врача. фельдшера или скорую помощь.

Кроме того, в области с 6 апреля возобновили работу женские консультации.

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