Совладелец Ростсельмаша прокомментировал выплаты огромных дивидендов акционерам

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции инициировал проверку эффективности траты государственных денег компанией Ростсельмаш. Соответствующие запросы направили в ФНС, прокуратуру и другие надзорные структуры.
«Вопрос касался Ростсельмаша, в 2020 году акционерам компании будут выплачены дивиденды в размере 2,7 миллиарда рублей. У компании, кто не знает, три основных бенефициара — Константин Бабкин, Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас, от 2,7 миллиарда рублей им достанется 90% на троих», — сказано в сообщении депутатов.
Как прокомментировал ситуацию Бабкин, при такой подаче информации новость смотрится действительно остро. «И вполне нормально, что депутаты хотят вникнуть в ситуацию.Что должна выяснить проверка? Выплачивались ли дивиденды?» — пишет Бабкин.
И сам же отвечает, что да, выплачивались. «Но пока не все. 2,2 миллиарда за 2019 год выплачено, 0,5 миллиарда должно быть выплачено по итогам годового собрания акционеров. Совет директоров компании рекомендовал собранию эту выплату одобрить», — поясняет совладелец компании.
По словам Бабкина, Ростсельмаш получает субсидии от государства, в частности, предприятие имеет право на возмещение 10% произведенной и проданной в России сельхозтехники. Этой и прочими мерами господдержки пользуется не только Ростсельмаш. Кроме того, для реализации новых проектов нужны деньги, и именно здесь помогают субсидии от государства.
По мнению Бабкина, после проверки депутаты могут принять одно из двух решений: и дальше поддерживать механизацию села или отменить эти меры. В первом случае получится, что можно продолжать работать и осуществлять планы, выплата была сделана правильно. В случае принятия второго решения объемы продаж упадут, количество оборотных средств надо будет снизить, «нужна будет подушка безопасности — тоже получится, что правильно выплатили».
«Вообще я рад, что депутаты наблюдают за нашей деятельностью. Может, посмотрят, послушают, представят себя в роли российского производственника. Может, и предложения наши прочитают. Может, и налоги начнут снижать, может, и ключевую ставку снизят… Присылайте проверку! Все расскажем!» — написал Бабкин.