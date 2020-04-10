Совладелец Ростсельмаша прокомментировал выплаты огромных дивидендов акционерам

По мнению Бабкина, после проверки депутаты могут принять одно из двух решений: и дальше поддерживать механизацию села или отменить эти меры. В первом случае получится, что можно продолжать работать и осуществлять планы, выплата была сделана правильно. В случае принятия второго решения объемы продаж упадут, количество оборотных средств надо будет снизить, «нужна будет подушка безопасности — тоже получится, что правильно выплатили».