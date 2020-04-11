Еще 10 жителей Ростовской области могут быть заражены коронавирусом

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В Ростовской области коронавирусную инфекцию заподозрили еще у 10 человек, сообщил в Instagram глава региона Василий Голубев.

За последние сутки количество заболевших увеличилось с 29 до 38 человек. Трое заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. «Под серьезным подозрением находятся ещё более 10 человек. Это заставляет нас сохранять все меры и запреты», — написал губернатор. Он попросил с пониманием отнестись к этим решениям. Ранее стало известно, что Ростовская область заняла 38 место в России по готовности к борьбе с COVID-19. До этого губернатор Ростовской области поручил чиновникам лично общаться с бизнесменами.