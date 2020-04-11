Еще 10 жителей Ростовской области могут быть заражены коронавирусом

Posted 11 апреля 2020, 14:11
Published 11 апреля 2020, 14:11
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
За последние сутки количество заболевших увеличилось с 29 до 38 человек. Трое заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.
«Под серьезным подозрением находятся ещё более 10 человек. Это заставляет нас сохранять все меры и запреты», — написал губернатор.
Он попросил с пониманием отнестись к этим решениям.
Ранее стало известно, что Ростовская область заняла 38 место в России по готовности к борьбе с COVID-19.