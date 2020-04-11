Губернатор Ростовской области выступил в качестве оператора центра мониторинга

В пятницу в ходе рабочей поездки в Таганрог Василий Голубев ознакомился с деятельностью городского центра мониторинга, пообщался с операторами и сам ответил на один из поступивших звонков. Такие центры работают во всех городах и районах области с 20 марта.
«Центры всех 55 муниципальных образований области в сутки обрабатывают примерно 2000 звонков. Плюс в региональный центр поступает более 1000 звонков в день, и пока количество продолжает расти», — прокомментировал ситуацию губернатор.
По состоянию на 11 апреля в Ростовской области подтвердился 41 случай заболевания коронавирусом. Вылечили четверых пациентов, двое подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще двоих оценивается как средней тяжести. При этом глава региона считает, что делать послабления режима самоизоляции еще рано.