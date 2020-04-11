rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Ростовской области выступил в качестве оператора центра мониторинга

11 апреля 2020, 10:39
Фото: donland.ru
На один из поступивших в центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции звонков лично ответил глава региона Василий Голубев, сообщило правительство Ростовской области.

В пятницу в ходе рабочей поездки в Таганрог Василий Голубев ознакомился с деятельностью городского центра мониторинга, пообщался с операторами и сам ответил на один из поступивших звонков. Такие центры работают во всех городах и районах области с 20 марта.

«Центры всех 55 муниципальных образований области в сутки обрабатывают примерно 2000 звонков. Плюс в региональный центр поступает более 1000 звонков в день, и пока количество продолжает расти», — прокомментировал ситуацию губернатор.

По состоянию на 11 апреля в Ростовской области подтвердился 41 случай заболевания коронавирусом. Вылечили четверых пациентов, двое подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще двоих оценивается как средней тяжести. При этом глава региона считает, что делать послабления режима самоизоляции еще рано.

Материалы по теме
Молчат все: куда делись 270 пассажиров, летевшие с ростовчанкой с коронавирусомВыживи, если сможешь: кто обанкротится из-за коронавируса на ДонуКто станет безработным из-за коронавируса в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00