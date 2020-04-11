Ростовский музыкальный театр работает в режиме online

Сегодня уже началась трансляция оперы «Риголетто» Дж.Верди. Спектакль будет доступен до 12 апреля, 18:00. А в следующее воскресенье, в Светлый праздник Пасхи, театр поздравит зрителей видеозаписью «Пасхального концерта» в исполнении оркестра театра.