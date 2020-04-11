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Ростовский музыкальный театр работает в режиме online

11 апреля 2020, 09:52
Фото: Ростовский музыкальный театр
Каждую неделю на YouTube-канале Ростовского музыкального театра проходят трансляции видеозаписей спектаклей.

Новость размещена в рамках проекта #возьмемся_за_руки_друзья.

Сегодня уже началась трансляция оперы «Риголетто» Дж.Верди. Спектакль будет доступен до 12 апреля, 18:00. А в следующее воскресенье, в Светлый праздник Пасхи, театр поздравит зрителей видеозаписью «Пасхального концерта» в исполнении оркестра театра.

Пока театр в режиме online и на сцене нет спектаклей, артисты не отдыхают! Вокалисты Музыкального театра исполнили «Nessun Dorma» из оперы «Турандот» Дж.Пуччини из дома!

Каждый артист записывал свое исполнение дома на телефон. Затем эти видео объединили, и получилась настоящая магия: они все вместе поют «Nessun Dorma»!

Результат пробирает до мурашек!

#Новости#Общество
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