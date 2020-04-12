Почти 20 млн рублей потребовали через суд с крупнейшего экспортера зерна из Ростова

Posted 12 апреля 2020, 12:08
Published 12 апреля 2020, 12:08
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Причиной подачи иска стала задолженность торгового дома по агентскому договору на покупку сельхозпродукции, заключенному в феврале 2016 года. Следующее заседание суда по делу пройдет 21 мая 2020 года.
«Торговый дом «Риф» зарегистрирован в Ростове-нга-Дону, начал свою работу в 2010 году, основным видом деятельности компании является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. ООО «ТД «РИФ» является одной из быстрорастущих компаний Юга России в своем сегменте. В рейтинге, составленном экспертами аналитического портала «Прозерно», Торговый Дом «РИФ» заняла первое место среди крупнейших экспортеров зерна в 2016 году. Также торговый дом входит в число крупнейших предприятий по версии Forbes.
ООО «Агробизнес-Юг» зарегистрировано в 2009 году в Ростове, компания занимается оптовой торговлей зерна.