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Posted 12 апреля 2020, 12:08

Published 12 апреля 2020, 12:08

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Почти 20 млн рублей потребовали через суд с крупнейшего экспортера зерна из Ростова

12 апреля 2020, 12:08
В Ростове-на-Дону приняли к производству исковое заявление ООО «Агробизнес-Юг» к ООО «Торговый дом «Риф» на сумму в 19,3 миллиона рублей, следует из материалов электронной картотеки Арбитражного суда Ростовской области.

Причиной подачи иска стала задолженность торгового дома по агентскому договору на покупку сельхозпродукции, заключенному в феврале 2016 года. Следующее заседание суда по делу пройдет 21 мая 2020 года.

«Торговый дом «Риф» зарегистрирован в Ростове-нга-Дону, начал свою работу в 2010 году, основным видом деятельности компании является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. ООО «ТД «РИФ» является одной из быстрорастущих компаний Юга России в своем сегменте. В рейтинге, составленном экспертами аналитического портала «Прозерно», Торговый Дом «РИФ» заняла первое место среди крупнейших экспортеров зерна в 2016 году. Также торговый дом входит в число крупнейших предприятий по версии Forbes.

ООО «Агробизнес-Юг» зарегистрировано в 2009 году в Ростове, компания занимается оптовой торговлей зерна.

#Экономика#Новости
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