Почти 20 млн рублей потребовали через суд с крупнейшего экспортера зерна из Ростова

«Торговый дом «Риф» зарегистрирован в Ростове-нга-Дону, начал свою работу в 2010 году, основным видом деятельности компании является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. ООО «ТД «РИФ» является одной из быстрорастущих компаний Юга России в своем сегменте. В рейтинге, составленном экспертами аналитического портала «Прозерно», Торговый Дом «РИФ» заняла первое место среди крупнейших экспортеров зерна в 2016 году. Также торговый дом входит в число крупнейших предприятий по версии Forbes.