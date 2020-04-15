В Ростовской области построили 257 тыс кв м жилья по нацпроекту

В данный момент на территории региона реализуют нацпроект «Жилье и городская среда». За первый квартал построили 257,6 тысячи квадратных метров жилья в многоквартирных домах.
«Это 47,8% от общего объема введенного жилья. По сравнению с таким же периодом 2019 года темп составил 105,7%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что годовая программа выполнена на 18,7%. По словам замглавы Минстроя региона Сергея Вифлянцева, всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 2,88 миллиона квадратных метров.
Добавим, что Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по жилищному строительству по результатам минувшего года.