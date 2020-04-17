Более 70 сертификатов о внешнем форс-мажоре получили российские компании

«На нас очень серьезное давление в регионах, особенно касается арендных отношений. Все считают, что раз эпидемия, массовые мероприятия запрещены, это уже форс-мажор, давайте мне документ. К сожалению великому, мы не всегда можем такие документы выдать, если нет прямого запрета на деятельность», — разъяснил Катырин.