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Более 70 сертификатов о внешнем форс-мажоре получили российские компании

17 апреля 2020, 12:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Малый и средний бизнес России получил от Торгово-промышленной палаты более 70 сертификатов о внешнем форс-мажоре, сообщается в программе «Бизнес новость» от РБК.

Как рассказал глава ТПП Сергей Катырин, всего федеральная ТПП, которая занимается выдачей сертификатов о внешнеэкономическом форс-мажоре, получила более 400 обращений такого типа. Из общего числа поступивших пакетов документов рассмотрели около 330 и выдали сертификаты по 70 обращениям.

Сертификаты по внутреннему форс-мажору можно получить в региональных ТПП, их по стране работает 180. Территориальные органы получили порядка 14 тысяч пакетов документов, по которым выдали около 500 сертификатов о внутреннем форс-мажоре.

«На нас очень серьезное давление в регионах, особенно касается арендных отношений. Все считают, что раз эпидемия, массовые мероприятия запрещены, это уже форс-мажор, давайте мне документ. К сожалению великому, мы не всегда можем такие документы выдать, если нет прямого запрета на деятельность», — разъяснил Катырин.

По словам главы ТПП, нельзя сказать, что пик поступления обращений по форс-мажору остался позади, но большинство предпринимателей уже осознали, что не все вещи можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, и они интересуются уже другими вопросами.

При этом Катырин отметил, что малый и средний бизнес, безусловно, столкнется с трудностями после пандемии коронавируса, но судить о масштабе проблемы можно будет исходя из того, насколько оперативно государство будет воплощать в жизнь озвученные президентом и правительством меры.

Президент России Владимир Путин поручил предоставить компаниям малого и среднего бизнеса, которые несут убытки из-за пандемии коронавируса, прямую, безвозмездную финансовую помощь. При этом часть затрат на выплаты зарплат возьмет на себя российское правительство.

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