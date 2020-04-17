Более 70 сертификатов о внешнем форс-мажоре получили российские компании

Как рассказал глава ТПП Сергей Катырин, всего федеральная ТПП, которая занимается выдачей сертификатов о внешнеэкономическом форс-мажоре, получила более 400 обращений такого типа. Из общего числа поступивших пакетов документов рассмотрели около 330 и выдали сертификаты по 70 обращениям.
Сертификаты по внутреннему форс-мажору можно получить в региональных ТПП, их по стране работает 180. Территориальные органы получили порядка 14 тысяч пакетов документов, по которым выдали около 500 сертификатов о внутреннем форс-мажоре.
«На нас очень серьезное давление в регионах, особенно касается арендных отношений. Все считают, что раз эпидемия, массовые мероприятия запрещены, это уже форс-мажор, давайте мне документ. К сожалению великому, мы не всегда можем такие документы выдать, если нет прямого запрета на деятельность», — разъяснил Катырин.
По словам главы ТПП, нельзя сказать, что пик поступления обращений по форс-мажору остался позади, но большинство предпринимателей уже осознали, что не все вещи можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, и они интересуются уже другими вопросами.
При этом Катырин отметил, что малый и средний бизнес, безусловно, столкнется с трудностями после пандемии коронавируса, но судить о масштабе проблемы можно будет исходя из того, насколько оперативно государство будет воплощать в жизнь озвученные президентом и правительством меры.
Президент России Владимир Путин поручил предоставить компаниям малого и среднего бизнеса, которые несут убытки из-за пандемии коронавируса, прямую, безвозмездную финансовую помощь. При этом часть затрат на выплаты зарплат возьмет на себя российское правительство.