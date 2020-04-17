«Легкое» метро и электричку включат в программу развития транспорта Ростова

В настоящее время компания-подрядчик уже проводит анализ состояния городской транспортной сети, после чего приступит к разработке будущей модели организации движения. При создании программы будут использовать математическую модель, которая учтет движение всех видов общественного и личного транспорта, а также велосипедистов и пешеходов.