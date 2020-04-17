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«Легкое» метро и электричку включат в программу развития транспорта Ростова

17 апреля 2020, 07:44
Фото: donland.ru
В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону на период до 2035 года включат все виды транспорта, сообщило региональное правительство.

«Подготовленный документ должен учитывать развитие всех видов транспорта, в том числе „лёгкого метро“ и городской электрички», — отметил глава области Василий Голубев.

В настоящее время компания-подрядчик уже проводит анализ состояния городской транспортной сети, после чего приступит к разработке будущей модели организации движения. При создании программы будут использовать математическую модель, которая учтет движение всех видов общественного и личного транспорта, а также велосипедистов и пешеходов.

Собственная транспортная программа позволит Ростову стать участником федерального проекта и получить финансирование.

Ранее для транспортного обеспечения Суворовского в Ростове решили запустить скоростной трамвай.

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