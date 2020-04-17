Уголовным делом пригрозили ростовским священникам за прилюдное освящение куличей

Ни возле одного храма региона освящать куличи не будут. Как отметил митрополит, решение обязательно для всех, соответствующая договоренность достигнута со всеми храмами и главами администраций и сельских поселений.
При этом нарушение договоренности будет противоречить санэпидрежиму и наказание четко прописано в административном и уголовном кодексе России.
Как отметил митрополит, он очень рассчитывает на ответственность всех заинтересованных лиц и верит, что нарушений запрета не будет.
Напомним, пасхальные богослужения в Ростовской области будут проводить в прямом эфире, чтобы их увидели все желающие.