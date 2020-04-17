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Уголовным делом пригрозили ростовским священникам за прилюдное освящение куличей

17 апреля 2020, 10:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области полностью запретили освящение пасхальных куличей возле храмов, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий во время брифинга.

Ни возле одного храма региона освящать куличи не будут. Как отметил митрополит, решение обязательно для всех, соответствующая договоренность достигнута со всеми храмами и главами администраций и сельских поселений.

При этом нарушение договоренности будет противоречить санэпидрежиму и наказание четко прописано в административном и уголовном кодексе России.

Как отметил митрополит, он очень рассчитывает на ответственность всех заинтересованных лиц и верит, что нарушений запрета не будет.

Напомним, пасхальные богослужения в Ростовской области будут проводить в прямом эфире, чтобы их увидели все желающие.

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