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В России 47% компаний не могут организовать удаленную работу

21 апреля 2020, 07:15
Фото: РБК "Бизнес-новость"
О невозможности организовать дистанционную работу своих предприятий заявили 47% российских предпринимателей, сообщается в программе «Бизнес новость» от РБК.

Еженедельный Всероссийский оперативный опрос предпринимателей «Бизнес барометр страны» запустила Торгово-промышленная палата России, первые результаты озвучила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Опрос поможет оценивать реальную ситуацию и оперативно реагировать на проблемы бизнеса, всего в голосовании участвуют 83 региона России.

По словам Дыбовой, результат первой недели был ожидаемым и показал серьезность ситуации. «Потому что, допустим, 46% компаний деятельность остановили полностью, у 25% упал объем до 75%. Практически 60% бизнеса не попадают ни под какие меры поддержки», — рассказала Дыбова.

При этом более 40% российских предпринимателей продолжают платить зарплату сотрудникам, только 10% заявили, что уволили свой персонал.

Самой большой проблемой для российского бизнеса оказалась невозможность платить за аренду и организовать удаленную работу компании, так ответили 58% и 47% респондентов соответственно.

«Наша задача была, в том числе, не просто зафиксировать ситуацию, но и выяснить — что конкретно нужно бизнесу, чтобы, скажем так, появился какой-то оптимистичный сценарий, чтобы бизнес не закрывался», — рассказала вице-президент ТПП.

Основными пожеланиями бизнеса стали два пункта — признать пострадавшими те компании, чья выручка упала на половину, и арендные каникулы на период, когда государство оплачивает труд сотрудников. Письма с зафиксированными результатами опроса ТПП направила председателю правительства, в Госдуму, Совет федерации, губернаторам регионов.

Совет Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / wikimedia.org

Как отметила Дыбова, опрос будут проводить еженедельно, пока ситуация не выправится.

Ранее Торгово-промышленная палата России выдала компаниям страны более 70 сертификатов о внешнем форс-мажоре.

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