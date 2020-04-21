В России 47% компаний не могут организовать удаленную работу

«Наша задача была, в том числе, не просто зафиксировать ситуацию, но и выяснить — что конкретно нужно бизнесу, чтобы, скажем так, появился какой-то оптимистичный сценарий, чтобы бизнес не закрывался», — рассказала вице-президент ТПП.