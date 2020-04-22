Названы самые популярные вакансии в Ростовской области в период самоизоляции

В настоящее время работодатели чаще всего ищут водителей, медицинских работников и швей. Всего за апрель в базу службы занятости внесли порядка четырех тысяч вакансий, и большинство из них по поиску сотрудников указанных профессий.
За период самоизоляции через службу занятости Ростовской области трудоустроили почти тысячу человек. При трудоустройстве многие работодатели готовы провести собеседование в режиме онлайн, сейчас в базе есть около семи тысяч вакансий с такой возможностью.
Всего служба занятости Ростовской области готова предложить безработным 43 тысячи вакансий.