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Названы самые популярные вакансии в Ростовской области в период самоизоляции

22 апреля 2020, 11:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Самые востребованные профессии в период самоизоляции назвал начальник управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян.

В настоящее время работодатели чаще всего ищут водителей, медицинских работников и швей. Всего за апрель в базу службы занятости внесли порядка четырех тысяч вакансий, и большинство из них по поиску сотрудников указанных профессий.

За период самоизоляции через службу занятости Ростовской области трудоустроили почти тысячу человек. При трудоустройстве многие работодатели готовы провести собеседование в режиме онлайн, сейчас в базе есть около семи тысяч вакансий с такой возможностью.

Всего служба занятости Ростовской области готова предложить безработным 43 тысячи вакансий.

Напомним, безработными в Ростовской области признают до 1,5 тысячи человек в день.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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