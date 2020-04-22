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Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства
22 апреля 2020, 11:57
Собравшиеся обмениваются репликами и скриншотами о ситуации
Митингующие требуют «оплатить их кредиты» и «дать им еды».
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