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Posted 23 апреля 2020, 08:53

Published 23 апреля 2020, 08:53

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Показатель заболеваемости коронавирусом снова вырос в Ростовской области

23 апреля 2020, 08:53
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 23 апреля показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ростовской области достиг 11,1 на 100 тысяч населения, сообщил начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

На 22 апреля этот показатель составлял 9,5 на 100 тысяч жителей области.

За последние сутки в области выявили 71 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество заболевших достигло 469 человек. На стационарном лечении находятся 93 человека, в тяжелом состоянии три пациента, в обсервации — 25 человек.

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За весь период удалось вылечить 18 человек, это жители Ростова, Азова, Зверево, Азовского и Семикаракорского районов.

#Общество#Коронавирус#Новости
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