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Стало известно о завершении выдачи спецпропусков в Ростове

23 апреля 2020, 03:07
Фото: администрация Ростова
В Ростове-на-Дону завершилась выдача спецпропусков для беспрепятственного перемещения по городу, сообщили в мэрии.

Документы оформляли в течение трех дней, для этого организовали 25 пунктов выдачи. В первый день создали девять пунктов, в которых работали 135 операторов. Тогда разрешения успели получить 7,5 тысячи компаний.

Однако появились проблемы, связанные с длинные очередями. По решению главы региона Василия Голубева открыли 16 дополнительных пунктов выдачи, количество операторов увеличили до 392. После этого документы получили 15 тысяч организаций.

«По итогам трех дней разрешения оформили для 34,2 тысячи компаний. При этом будет продлена работа телефонов горячих линий для урегулирования возникающих вопросов.

Добавим, что пропуска нужны тем, кто ходит на работу.

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