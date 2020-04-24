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Posted 24 апреля 2020, 12:42

Published 24 апреля 2020, 12:42

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Стали известны причины смерти пациента с коронавирусом в Ростове

24 апреля 2020, 12:42
Сюжет
Коронавирус
У первого пациента с COVID-19, умершего в Ростове, была двусторонняя пневмония, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Ранее стало известно, что 17 апреля в горбольнице № 6 в Ростове умер пациент с коронавирусом. Причину смерти 34-летнего китайского врача определили только 24 апреля после вскрытия. У мужчины было двойное гражданство и на его вскрытие потребовалось разрешение из КНР, это заняло несколько дней. В настоящее время еще проводится патоморфологическое исследование.

В справке о смерти пациента указаны три причины — сепсис, двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция.

По непроверенной пока информации, умерший от коронавируса в Ростове — 34-летний врач, он работал врачом и занимался с детьми с ДЦП.

Напомним, что на 24 апреля в Ростовской области было зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе число заболевших составило 533 человека.

#Общество#Коронавирус#Новости#Видео
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