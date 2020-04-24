Стали известны причины смерти пациента с коронавирусом в Ростове

Ранее стало известно, что 17 апреля в горбольнице № 6 в Ростове умер пациент с коронавирусом. Причину смерти 34-летнего китайского врача определили только 24 апреля после вскрытия. У мужчины было двойное гражданство и на его вскрытие потребовалось разрешение из КНР, это заняло несколько дней. В настоящее время еще проводится патоморфологическое исследование.