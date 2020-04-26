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Стало известно о состоянии главы Минздрава Ростовской области в реанимации

26 апреля 2020, 03:22
Фото: donland.ru
В Ростовской области в медицинское учреждение с сердечным приступом доставили министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую, пишет РИА «Новости».

В данный момент стало известно о состоянии министра, которая находится в больнице. По информации издания, ее госпитализировали с сердечным приступом — ярко выраженной стенокардией.

«Специалисты провели обследование Быковской, сейчас она проходит лечение. Ее состояние на текущий момент стабильное, министр находится в реанимации», — сказано в сообщении.

Напомним, что Быковской стало плохо в субботу. До этого она находилась на совещании на тему коронавирусной инфекции.

Добавим, что Быковская является фигуранткой уголовного дела, но она осталась на своем посту. Говорилось, что дело может быть связано с антиконкурентным соглашением на утилизацию медицинских отходов.

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