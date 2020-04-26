Стало известно о состоянии главы Минздрава Ростовской области в реанимации

В данный момент стало известно о состоянии министра, которая находится в больнице. По информации издания, ее госпитализировали с сердечным приступом — ярко выраженной стенокардией.
«Специалисты провели обследование Быковской, сейчас она проходит лечение. Ее состояние на текущий момент стабильное, министр находится в реанимации», — сказано в сообщении.
Напомним, что Быковской стало плохо в субботу. До этого она находилась на совещании на тему коронавирусной инфекции.
Добавим, что Быковская является фигуранткой уголовного дела, но она осталась на своем посту. Говорилось, что дело может быть связано с антиконкурентным соглашением на утилизацию медицинских отходов.