Более 900 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

В области зарегистрировано уже 943 случая заболевания, среди них есть и дети. Врачам удалось вылечить более 50 пациентов.
Есть и случаи гибели людей с коронавирусом. Так, медикам не удалось спасти 70-летнюю жительницу Ростова, а также врача, прибывшего из Китая.
В России за сутки выявили 7099 случаев заражения. Всего в стране зарегистрировано 106498 пациентов с новой инфекцией.
Ранее появилась информация, что коронавирус нашли у четырех пациентов онкоцентра в Ростове. Их доставили в другую больницу на лечение.
До этого говорилось, что больницам Ростовской области не хватает 360 аппаратов искусственной вентиляции легких.