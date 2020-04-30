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Более 900 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

30 апреля 2020, 07:38
Фото: donland.ru
Еще 79 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусной инфекцией, данные предоставил Оперштаб.

В области зарегистрировано уже 943 случая заболевания, среди них есть и дети. Врачам удалось вылечить более 50 пациентов.

Есть и случаи гибели людей с коронавирусом. Так, медикам не удалось спасти 70-летнюю жительницу Ростова, а также врача, прибывшего из Китая.

В России за сутки выявили 7099 случаев заражения. Всего в стране зарегистрировано 106498 пациентов с новой инфекцией.

Ранее появилась информация, что коронавирус нашли у четырех пациентов онкоцентра в Ростове. Их доставили в другую больницу на лечение.

До этого говорилось, что больницам Ростовской области не хватает 360 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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