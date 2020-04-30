Власти Ростовской области опровергли информацию об отмене Дня Победы

По словам губернатора, праздничные мероприятия состоятся, но в измененном формате. Он рассказал, что были отменены парад Победы и шествие «Бессмертного полка».
«Несколько запланированных мероприятий состоятся, но в других условиях. Я давал поручения главам муниципалитетов празднично оформить населенные пункты, они были исполнены», — уточнил губернатор.
Он добавил, что нужно создать у людей определенное настроение. Он напомнил о необходимости соблюдать санитарные нормы.
Напомним, что в области зарегистрировали 943 случая заболевания коронавирусом. Скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом.