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Власти Ростовской области опровергли информацию об отмене Дня Победы

30 апреля 2020, 15:01
Фото: Правительство Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что День Победы никто не отменял, несмотря на ситуацию с коронавирусом, прозвучало во время пресс-конференции.

По словам губернатора, праздничные мероприятия состоятся, но в измененном формате. Он рассказал, что были отменены парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

«Несколько запланированных мероприятий состоятся, но в других условиях. Я давал поручения главам муниципалитетов празднично оформить населенные пункты, они были исполнены», — уточнил губернатор.

Он добавил, что нужно создать у людей определенное настроение. Он напомнил о необходимости соблюдать санитарные нормы.

Напомним, что в области зарегистрировали 943 случая заболевания коронавирусом. Скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом.

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