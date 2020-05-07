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Военные в Ростове проигнорировали режим самоизоляции и устроили репетицию к 9 Мая

7 мая 2020, 13:21
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону в преддверии Дня Победы военнослужащие нарушили режим самоизоляции, масочный режим и устроили массовую репетицию мероприятия, видео появилось в соцсети.

Так, сегодня, 7 мая, строй солдат-срочников войсковой части № 7405 маршировали по переулку Халтуринскому. При этом военные не соблюдали социальную дистанцию. Перчаток и лицевых масок на военных также не было. Всего в мероприятии принимали участие около 30 солдат.

При этом за чеканившими шаг военными наблюдали несколько десятков горожан.

Напомним, что на территории Ростовской области с 30 марта действует режим обязательной самоизоляции, а с 1 мая в регионе введен масочный режим.

На 7 мая насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек, выздоровели после коронавируса 195 человек.

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