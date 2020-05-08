Одна маска на 30 человек: как Ростовская область справляется с масочным режимом

Медсестра одной из ростовских больниц рассказала, что медики шьют себе маски сами. «У нас отделение плановое (сейчас в нем лежат несколько человек), чтобы кто-то был с температурой — это нонсенс, поэтому раньше о масках никто особо не переживал», — рассказала сотрудница больницы. По ее словам, с началом эпидемии им выдали средства защиты, но не очень много. «Потом, когда начался этот „недокарантин“, нас заставили шить маски самостоятельно и менять по часам. Показали пример; сказали, что нужны минимум четыре слоя; дали марлю и вперёд», — сообщила медсестра. Собеседница добавила, что очищают такие маски в больнице, используя автоклав и дезинфицирующие растворы.