Одна маска на 30 человек: как Ростовская область справляется с масочным режимом

В Ростовской области ввели масочный режим с 1 мая. Он предусматривает, что людям нельзя появляться без средств защиты в общественных местах, в том числе в аптеках, продуктовых магазинах, автобусах и даже такси. С 12 мая за нарушения будут выписывать штрафы, для граждан их сумма составит от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для предпринимателей и юрлиц — еще больше.
Несмотря на то, что региональные власти начали бесплатно раздавать маски на улицах, вопрос обеспеченности средствами защиты все еще остается актуальным.
Как обеспечивают медиков
На заседании регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 в среду министр здравоохранения региона Татьяна Быковская отметила, что средства индивидуальной защиты поступают поэтапно во все лечебные учреждения.
«У нас пока напряженно с этим. Мы подвозим респираторы, распределяем. Дальше продолжаем их искать. До 10 мая нам обещают 75 тысяч респираторов, пока их нет», — отметила она.
Медсестра одной из ростовских больниц рассказала, что медики шьют себе маски сами. «У нас отделение плановое (сейчас в нем лежат несколько человек), чтобы кто-то был с температурой — это нонсенс, поэтому раньше о масках никто особо не переживал», — рассказала сотрудница больницы. По ее словам, с началом эпидемии им выдали средства защиты, но не очень много. «Потом, когда начался этот „недокарантин“, нас заставили шить маски самостоятельно и менять по часам. Показали пример; сказали, что нужны минимум четыре слоя; дали марлю и вперёд», — сообщила медсестра. Собеседница добавила, что очищают такие маски в больнице, используя автоклав и дезинфицирующие растворы.
Сотрудник скорой в Аксайском районе рассказал, что фельдшеры контактируют с зараженными коронавирусом. «Перчатки и маски выдают. Что касается костюмов, то мы надеваем костюмы для лакокрасочных работ, поверх — хирургические с бахилами, шапкой. Плюс очки», — сообщил медик. По его словам, ростовские фельдшеры тоже носили такие костюмы, потом их заменили. «Возможно, сейчас опять вернули. Нам говорят, что такие везде. Ну везде — так везде», — добавил работник скорой.
Как обеспечивают всех остальных
Ранее журналист RostovGazeta несколько раз пытался купить маски в ростовских аптеках. В середине марта из трех аптек масок не было ни в одной. Позже, 22 апреля, ситуация практически повторилась. Тогда один из фармацевтов предложил купить марлевые салфетки, чтобы сшить из них средства защиты самостоятельно.
В четверг вечером корреспондент снова проверил наличие масок в трех аптеках. В «Юг-Фарма» на Советской, 44 б продали одноразовые маски по 29 рублей за штуку. В «Интерфарм», которая располагается напротив, каждое средство защиты стоило 39 рублей. При этом фармацевт отметил, что масок осталось немного. Что касается отличий между двумя масками с разницей в цене в 10 рублей, то для средств используется немного разный материал и резинки для петелек. В «Дешевой аптеке» не было масок в продаже.
Ранее сообщалось, что средства защиты завезут в торговые сети региона. Однако в «Пятерочке» (Нижненольная, 5), чья сеть указывалась в списке, масок также не было. Никаких ограничений по входу без масок в магазине не вводили, хотя продавцы носили средства защиты.
В других сетях покупателей без масок уже отказываются обслуживать на кассах. Кассиры гипермаркета «Окей» на Комарова предлагают либо купить маску за 60 рублей (пять штук — 190 рублей), либо вернуться на вход и сделать бесплатное средство защиты. На стойке «информации» работница гипермаркета советует сложить «вдоль» марлю, после чего сама делает надрезы ножницами. При этом покупатели могут случайно дотронуться до ножниц, рук сотрудницы магазина или самого рулона марли.
Маски также можно купить через интернет. Те варианты, которые похожи на медицинские, стоят от 10 рублей, средства защиты в рулонах продают за 185 рублей (3,7 рублей одна штука). Есть множество самодельных товаров. Многоразовые маски из ткани продают в среднем по 40-100 рублей за одну, их делают из разных тканей, есть варианты с вышивкой. В социальных сетях также есть группы по продажам хлопковых масок различных расцветок, в качестве подвязок на уши в них используют резинки для волос.
На 30 человек приходится одна маска в день
Согласно размещенной таблице на сайте правительства региона, пошивом масок в Ростовской области занимается 40 предприятий. Они выпускают от десяти масок в день до десяти тысяч. Меньше всех, по дюжине в сутки, производят два индивидуальных предпринимателя: Базыкин и Чернявская. Самый большой объем, до 30-35 тысяч в сутки, у индивидуального предпринимателя Прибылова Дания Петровича. По десять тысяч средств защиты выпускают исправительная колония № 15 в Батайске и ООО «Мартин» в Шахтах (занимается производством одежды). Цена за одну маску варьируется от трех рублей до 150.
Нужно ли получать разрешение на выпуск этих средств защиты, корреспонденту RostovGazeta рассказали в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом. «Для производства не медицинских масок сертификат не нужен. Для этого необходимо утвердить технические условия, рекомендованные Минпромторгом России. Они были доведены до всех региональных производителей масок», — сообщил представитель центра. Специалист добавил, что существует добровольная сертификация, которую производитель может получить в Центре стандартизации и метрологии региона. «В настоящее время швейные предприятия Дона, которые изъявили такое желание, уже его получили», — пояснил сотрудник.
Представитель пресс-центра также рассказал, что в Ростовской области действует одно предприятие по производству медицинских масок, «Фармацевт» (данных о нем нет в таблице, где были перечислены швейные предприятия). «Фармацевт» является одним из 18 производителей медицинских масок в Российской Федерации. За последние два месяца предприятие увеличило производство с 10 тысяч до 30 тысяч ежедневно. Сегодня компания работает на максимальной мощности в три смены», — отметил специалист. По его словам, медицинские маски, изготавливаемые донским предприятием, поставляются в медучреждения Ростовской области и других субъектов Российской Федерации в соответствии с заключенными контрактами.
В четверг правительство региона сообщило, что в области производят до 150 тысяч масок в день, этим занимаются уже не 40, а 117 предприятий. Если учесть, что в области проживает больше четырех миллионов жителей, то на одну такую маску приходится 28 человек.
Недальновидность
«Ко мне через социальные сети поступило несколько обращений от медработников. Врачи и сотрудники среднего звена анонимно сообщали, что они вынуждены за свой счет покупать не только маски, но и все костюмы. Почему-то их средствами защиты не обеспечивают», — рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев.
По его словам, он один из первых депутатов, которые обратили внимание на проблемы с масками. «Перебои с масками начали возникать несколько месяцев назад, тогда я отправил запрос в прокуратуру области на предмет дефицита масок и спекуляции. Когда маски начали исчезать, резко появились объявления в Интернете о продаже в огромных количествах, по 50-100 тысяч штук, цена доходила до 100 рублей за одну», — сообщил собеседник.
Одной из причин сложившейся ситуации депутат назвал «ненадлежащий прокурорский контроль и надзор Антимонопольной службы». «На свое обращение в марте из-за дефицита масок я получил ответ 20 апреля. По мнению зампрокурора, цена на маски в апреле снизилась до семи рублей за штуку. Хотелось бы спросить, где они нашли такие аптеки. Хоть бы адреса указали», — отметил собеседник.
Депутат рассказал, что тогда его удивила реакция властей, которые сначала заявляли, что дефицита нет (хотя обошли 92 аптеки и в четырех нашли маски). А через несколько дней сообщили, что маски носить не нужно, потому что они не защищают. «Но когда губернатор ввел масочный режим, то их точка зрения изменилась, ” — добавил собеседник.
По его мнению, в недостаточной обеспеченности масками также виновата недальновидность властей. «Мы же неоднократно с такими ситуациями сталкивались. Когда в Ростовской области распространялся вирус гриппа H1N1 в 2018 году, был дефицит масок. Тогда мы их закупили заранее и раздавали бесплатно. То есть не раз это проходили», — отметил депутат.
Собеседник рассказал, что не понимает, почему закупки средств индивидуальной защиты не проходят заранее. «Проблема возникла еще в январе–феврале, тогда было понятно, что эпидемия расползается. Только когда у нас маски закончились, тогда объявили тендер и начали их раздавать на улицах», — сообщил Евгений Федяев.
Он добавил, что в итоге страдают жители области, которые вынуждены бегать по аптекам и покупать маски иной раз за 70 и 100 рублей.