Цветы к стеле воинам-освободителям в Ростове возложил Василий Голубев

Сразу после возложения цветов в небе над Театральной площадью начался авиапарад, организованный Южным военным округом. В честь 75-й годовщины Великой победы над Ростовом пролетели тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т, звено транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, всепогодные боевые Ми28-Н «Ночной охотник», звено вертолетов огневой поддержки Ми-35 и ударных Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, в авиапараде приняли участие легкий транспортный самолет Л-410 и транспортный Ан-26. Также над центром города пролетели группы современных истребителей Су-30СМ.