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Цветы к стеле воинам-освободителям в Ростове возложил Василий Голубев

9 мая 2020, 10:02
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 9 мая возложил гирлянду Славы к стеле воинам-освободителям в Ростове-на-Дону, сообщило региональное правительство.

«Глава региона почтил память погибших героев минутой молчания», — сказано в сообщении.

Сразу после возложения цветов в небе над Театральной площадью начался авиапарад, организованный Южным военным округом. В честь 75-й годовщины Великой победы над Ростовом пролетели тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т, звено транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, всепогодные боевые Ми28-Н «Ночной охотник», звено вертолетов огневой поддержки Ми-35 и ударных Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, в авиапараде приняли участие легкий транспортный самолет Л-410 и транспортный Ан-26. Также над центром города пролетели группы современных истребителей Су-30СМ.

Весь день в Ростове будут проходить памятные мероприятия в режиме онлайн, а вечером ожидается праздничный салют.

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